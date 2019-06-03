Ще один підпільний цех припинив діяльність

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Працівники податкової міліції за процесуального керівництва прокуратури області припинили діяльність підпільного цеху, в якому виготовлялися алкогольні напої.

У підпільному цеху, який функціонував у приватному домоволодінні, кустарним способом в антисанітарних умовах протиправно виготовляли алкогольну продукцію. Для її збуту використовували пластикову тару. Крім цього, під час обшуків виявили фальсифіковані алкогольні напої, розлиті в скляну тару з етикетками відомих виробників та марковані марками акцизного податку з ознаками підробки. Згодом цю продукцію порушники теж планували реалізувати.

Всього вилучили 500 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, а також обладнання для змішування, очищення й перекачування спиртової суміші та її наливу в пляшки, значну кількість порожньої тари, транспортний засіб, яким здійснювалося транспортування контрафактної продукції.

Також вилучили 1,2 тисячі літрів спирту в пластиковій тарі (бочки, каністри, пляшки). З нього, ймовірно, були би виготовили близько 3 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.

Загальна вартість вилучених із незаконного обігу підакцизних товарно-матеріальних цінностей перевищує 800 тисяч гривень. Триває досудове розслідування.

Загалом із початку року працівники податкової міліції області вилучили протиправних підакцизних товарів на суму 15,7 мільйона гривень. Також припинили діяльність п’ятьох підпільних цехів із виготовлення алкогольного фальсифікату. За результатами судового розгляду прийняті рішення про конфіскацію в дохід держави вилучених із незаконного обігу підакцизних товарів на суму 8,9 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області