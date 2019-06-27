Від Олімпійського дня — до олімпійських перемог

Ювілейну 125-ту річницю створення Міжнародного олімпійського комітету у Файному місті відзначили проведенням традиційного Олімпійського дня. Перед його початком насамперед кинулася у вічі присутність у парку культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка надзвичайно великої кількості молоді.

Тож іще перед стартом символічного забігу юнаки і дівчата молодшого і середнього шкільного віку рвалися, так би мовити, в бій. Керівникові Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галині Федорович навіть довелося заспокоювати майбутніх олімпійців. Мовляв, змагальна частина, під час якої розігруватимуться різноманітні, в тому числі і солодкі, призи, попереду. А під час символічного пробігу набережною Тернопільського ставу всі дружно створять почесний ескорт уславленим спортсменам із Тернопільщини, учасникам зимових Олімпійських ігор біатлоністові Дмитрові Підручному і саночникам Андрієві Мандзію та Олександрові Оболончику.

Після його завершення всі дружно зібралися знову ж таки на набережній улюбленої водойми тернопільців, аби під звуки Державного гімну підняти прапори України і Національного олімпійського комітету нашої держави на честь участі чотирьох тернопільських атлетів, велосипедистів Віталія Гриніва, Владислава Щербаня, веслувальниці Тетяни Єднак і гімнастки Анастасії Бачинської, в других Європейських іграх у столиці Білорусі Мінську. Юних прихильників олімпійських ідеалів щиро привітали вже згаданий чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний і перший заступник місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко.

Далі ж були ще дві, щонайменше, години різноманітних змагань, забав, виступів танцювальних колективів, під час яких всі без винятку учасники Олімпійського дня наочно продемонстрували, що є справжніми прихильниками здорового способу життя. Тож і хочеться вірити — серед них обов’язково були і майбутні олімпійці.

Фото з архіву організаторів