Чемпіонами не народжуються

Юні вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» Великоберезовицької селищної ради долучилися до відзначення олімпійського дня. Цього року він проходить під гаслом «Борись, перемагай — мир для України здобувай!»

Серед інших на олімпійське свято завітали екс-чемпіон світу з біатлону, учасник зимових Олімпійських ігор Дмитро Підручний, селищний голова Андрій Галайко, заступник голови обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» Володимир Небесний. Під звуки гімну України присутні підняли державний та олімпійський прапори.

Після символічного пробігу уславлений земляк юних вихованців навчального спортивного закладу Дмитро Підручний радо поділився з ними досвідом, дав майстер-клас зі стрільби.

«Дуже приємно бачити багато дітей. Згадую себе у ваші роки, коли стояв на цьому ж місці. Також приходили видатні спортсмени і мотивували до занять спортом. Приємно, що база не занепала, а навпаки — розвивається. Є тренери і багато дітей, які займаються спортом. Декілька днів тому, коли ми були з вами на тренуванні, бачив у ваших очах вмотивованість і бажання розвиватися у лижних гонках і біатлоні. Сподіваюся, спільно з керівництвом громади, тренерами будемо вам допомагати всім, чим зможемо. Ви будете рости і в майбутньому станете видатними чемпіонами!», — завершив Дмитро Підручний.

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