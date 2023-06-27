Олімпійський день у Файному місті

У парку імені Т.Г. Шевченка Файного міста прихильники сучасного олімпійського руху відзначили олімпійський день. Понад п’ять сотень жителів і гостей Тернополя для початку стали учасниками церемонії підняття олімпійського прапора, приуроченої відкриттю цьогорічних III Європейських ігор.

Не можна не зазначити: ще перед головним дійством спортивного свята — символічним легкоатлетичним пробігом усі охочі любителі фізкультури і спорту мали чим зайнятися. Адже для них організували аж одинадцять різноманітних локацій. Активному дозвіллю посприяли цікаві конкурси, турніри фанатів із дзюдо, пляжного волейболу, баскетболу, шахів, перегони на роликових ковзанах і скейтбордах.

Що там казати, коли розслабитися змогли навіть з допомогою масажу. Подарувала незабутні враження і творча локація для дітей. А на згадку учасники свята отримали подарунки від місцевого осередку Національного олімпійського комітету в Тернопільській області.

Організаторами олімпійського дня також стали міський центр фізичного здоров’я населення та управління розвитку спорту та фізичної культури міської ради.

На фото: символічний легкоатлетичний пробіг для найменших.

Фото організаторів