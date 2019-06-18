Викрита міжобласна мережа алкогольного фальсифікату

Працівники податкової міліції головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва прокуратури області під час проведення операцій «Акциз» і «Бастіон» припинили протиправну діяльність міжрегіональної мережі із виготовлення та реалізації контрафактної підакцизної продукції. Протиправна діяльність порушника охоплювала території Тернопільської і Хмельницької областей.

Фахівці фіскальної служби провели шістнадцять обшуків у двох підпільних цехах, де виготовлявся фальсифікат, місцях його зберігання та реалізації. Вони вилучили понад дванадцять тисяч літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, значна частина яких розлита у так звані бег-ін-бокси, що заборонено законом. Конфіскували також обладнання для змішування, очищення й перекачування спиртосуміші та її розливу, значну кількість порожньої тари, есенцій, які додавалися до спиртосуміш при виготовленні фальсифікованих наливок і коньяку. Причому такої кількості вилученого спирту було би достатньо для виготовлення 30 тисяч літрів фальсифікованих алкогольних напоїв.

Окрім цього, під час обшуків виявлено майже 28 тисяч пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого взірця. Є підстави вважати, що, ймовірно, цей товар ввезли на територію України, приховавши від митного контролю. Конфісковано також три транспортні засоби, якими здійснювалося перевезення спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Загалом із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму 7,9 мільйона гривень, завдяки чому упереджено втрати бюджету від ненадходження акцизного податку на суму понад 2,5 мільйона гривень. Триває досудове розслідування.

Усього з початку року працівники податкової міліції області вилучили з незаконного обігу незаконно виготовлені підакцизні товари на суму 23,6 мільйона гривень. За результатами судового розгляду справ про кримінальні та адміністративні правопорушення прийняті рішення про конфіскацію фальсифікату на суму 8,9 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області