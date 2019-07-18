Богатирські забави в Яблуневі

Минулої п’ятниці по обіді в Яблуневі на Гусятинщині біля будинку культури зібралося чи не пів села. В день Святих Верховних апостолів Петра і Павла Копичинецька міська ОТГ і обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» щиро запросили охочих на традиційні відкриті змагання з богатирського багатоборства серед фізкультурників об’єднаних територіальних громад району.

Змаганням дорослих передували не менш азартні старти місцевих юнаків і дівчат віком 14—16 років. Об’єднавшись у команди, ті продемонстрували свою майстерність у підніманні гирі, підтягуванні на перекладині, присіданні зі штангою, стрибках у мішках і зі скакалкою, перекиданні трохи легшого, ніж у богатирів, колеса. Найкраще з усіма випробуваннями впорався колектив із романтичною назвою «Ромашки». За ними — «Лідери» і «Чорні зірки».

Змагання ж дорослих розпочалися з оновлення досягнень до національної книги рекордів. Звично для себе Василь Шевчук із Хоросткова хвилину віджимався на двох пальцях рук. Натомість Андрій Балабух рвав навпіл використані автомобільні номери. Останньому було суджено перемогти і в суперечці атлетів вагою до 90 кілограмів. У боротьбі за першість випередив Романа Лукіянчука і Степана Шастківа. А серед важковаговиків чемпіонський титул виборов Ігор Хома. Друге місце посів Володимир Лехман, третє — Василь Токар.

Випробування, до речі, були нелегкими. Богатирі бігли з колодами сумарною вагою понад два центнери, перекидали 260-кілограмове колесо, піднімали 50-кілограмові гантелі і камені вагою від п’ятдесяти до ста кілограмів, виконували станову тягу штанги, бігали з теж надзвичайно важкими коромислом і колодязем.

На фото: під час змагань із богатирського багатоборства.

Фото Василя БУРМИ