Добросовісним бізнесменам відшкодовують ПДВ

У січні-червні 2019 року 135 суб’єктів господарювання Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування з податку на додану вартість на 343 мільйони гривень, що на 123 мільйони більше, ніж торік у першому півріччі. Про це повідомив начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат.

— Станом на початок липня цього року платникам податків області з держбюджету повернуто 367 мільйонів гривень, —наголосив керівник фіскального відомства. — Своєчасно відшкодувати ПДВ удалося завдяки запровадженню електронного реєстру автоматичного відшкодування. Процес повернення платникам бюджетних коштів став максимально швидким і прозорим.

Разом із тим податківці виявили зловживання окремими суб’єктами господарювання. Після проведених упродовж січня-червня перевірок упереджено бюджетне відшкодування податку на додану вартість на 1,3 мільйона гривень.

На початок липня загальний залишок невідшкодованого ПДВ становив 90 мільйонів гривень. Із них 74 мільйони, згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, перебувають на стадії перевірок та процедури бюджетного відшкодування. А ще 16 мільйонів — у процесі судового та адміністративного розгляду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області