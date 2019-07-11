І знову Яблунів запрошує богатирів

Уже не вперше в Яблуневі Гусятинського району відбудуться змагання з богатирського багатоборства серед команд місцевих об’єднаних територіальних громад. Завтра, 12 липня, у день Святих Верховних апостолів Петра і Павла, організатори з Копичинецької міської ОТГ та обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запропонують нелегкі, зате азартні і захоплюючі випробування найсильнішим землякам із місцевої, Коцюбинецької, Васильковецької, Хоростківської, Гримайлівської і Гусятинської об’єднаних територіальних громад.

Під час турніру, який розпочнеться о п’ятнадцятій годині, апріорі не може бути випадкових переможців чи призерів. Адже на дуети богатирів у двох вагових категоріях очікують виснажливі баталії аж у сімох розділах змагань. Починаючи від бігу на відстань із колодами вагою в центнер і завершуючи перекиданням у два з половиною рази важчого величезного тракторного колеса.

Нема сумніву, що свідками захоплюючого турніру богатирів знову стануть чимало любителів фізкультури і спорту з усіх куточків району. Організатори ж через «ВЖ плюс» запрошують відвідати спортивне свято і всіх прихильників здорового способу життя з Тернопільщини. Запевняють, що не марно витратять час, дістануть справжнє задоволення від захоплюючої суперечки богатирів.

Фото з архіву організаторів