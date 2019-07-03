На те він і День молоді!

На День молоді гамірно і весело було на стадіоні «Збруч» у Гусятині. Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» спільно з відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації і районним комунальним підприємством «ФСТ «Колос — спорт для всіх» запропонували всім охочим узяти участь у різноманітних спортивних естафетах.

Для прихильників здорового способу життя організатори приготували аж вісім випробувань на швидкість, спритність, витривалість. Особливо ж азартними виявилися баталії на влучність, під час яких малі намагалися на рівних сперечатися з великими.

Та попри напружену боротьбу атмосфера на спортивній арені була напрочуд позитивною. За успіх у тій чи іншій естафеті переможців нагороджували талонами здоров’я, які після завершення стартів лауреати із задоволенням обміняли на призи від організаторів і видавництва «Школярик».

Фото з архіву організаторів