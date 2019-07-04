ПЕНСІЯ ЗРОСТЕ, АЛЕ НЕ ДЛЯ ВСІХ

іЗ ПЕРШОГО ЛИПНЯ ЗРОСТЕ ПЕНСІЯ. ЧАСТКОВО МИ ВЖЕ ПРО ЦЕ ПИСАЛИ В ПОПЕРЕДН ІХ ЧИСЛАХ ГАЗЕТИ. ТЕПЕР — КОНКРЕТНІШЕ. ЯК ПОВ ІДОМИЛИ РЕДАКЦІЇ СПЕЦІ- АЛІСТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, КАБМІН ПІДВИЩУЄ ПЕНСІЇ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ МАЮТЬ ВЕЛИКИЙ СТАЖ РОБОТИ, АЛЕ НЕВЕЛИКІ ПЕНСІЇ ЧЕРЕЗ НЕВЕЛИКІ ЗАРПЛАТИ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ СВОГО ЧАСУ.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду наголосив, що підвищення пенсій — це черговий етап пенсійної реформи. Про його необхідність він говорив ще в січні 2018- го. Тоді після проведення перерахунку для понад 10 млн пенсіонерів працівники з невеликими пенсіями й великим стажем роботи залишалися найбільш незахищеними.
Як саме й кому планують збільшити пенсії, нам повідомили в головному управлінні Пенсійного фонду області.
Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік» з першого липня 2019 р. розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1497 грн до 1564 грн. У зв’язку з цим органи Пенсійного фонду України проведуть черговий перерахунок пенсій.
Перерахунку підлягатимуть, зокрема:
_ мінімальні та максимальні розміри пенсій;
_ доплата за понаднормативний стаж, передбачена статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов’язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування);
_ надбавка до пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»;
_ підвищення відповідно до Законів України «Про статус ветеран ів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань»;
_ щомісячна державна адресна допомога інвалідам війни та учасникам бойових дій;
_ мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, та інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
; _ державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни;
Виплати, які залежать від величини прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та їх розміри з першого липня:
Переглянута також надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР». Її розмір визначатиметься з розміру прожиткового мінімуму на одну особу та збільшується з 185,30 грн до 193,60 грн. Ця надбавка визначена на рівні 10 відсотків від прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, який з першого липня 2017 р. становить 1936 грн.
Перерахунок пенсій з першого липня органи Пенсійного фонду України проведуть автоматично. Треба пам’ятати, що розмір підвищення пенсії кожній особі визначатимуть індивідуально.
З цікавою пропозицією виступив уряд і щодо вартості комунальних послуг. Міністр юстиції Павло Петренко розповів про соціальну ініціативу #ЧеснаПлатіжка, яку за дорученням Володимира Гройсмана розробляє Міністерство юстиції.
За його словами, відповідно до проведених розрахунків гранична вартість тепла буде обмежена на рівні 1300—1400 грн за гігакалорію. А тарифи за гарячу воду не будуть вищими за 80 грн за кубометр для житла без рушникосушарок та 87 грн — за наявності таких. Чи втілять у життя оптимістичні для народу плани — покаже час.