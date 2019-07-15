Платять податок на додану вартість

Упродовж січня-червня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільської області сплатили 560,4 мільйона гривень податку на додану вартість. Про це повідомили в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Порівняно з торішнім першим півріччям надходження зросли на 46,4 мільйона або на 8,8 відсотка. В середньому щомісяця платники цього року перераховували до держбюджету 93,4 мільйона гривень — на 7,6 мільйона більше, ніж торік.

Станом на початок липня цього року в територіальних органах ДФС у Тернопільській області зареєстровано 3047 платників податку на додану вартість. Значна частка суб’єктів господарювання, які є платниками цього платежу, юридичні особи — 2610. Є також 437 фізичних осіб.

Порівняно з січнем-червнем минулого року фактична кількість платників податку на додану вартість зросла на 277 осіб. Із них 179 юридичних осіб. А підприємців побільшало на 98 осіб.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області