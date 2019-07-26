Про відповідальність до і після виборів БАТЬКІВСЬКЕ ВИХОВАННЯ, А ПІЗНІШЕ І ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД НАВЧИВ БУТИ ВІДПОВІДАЛЬНИМ. ЗАГАЛОМ КОЖНА ЛЮДИНА ПО ЖИТТЮ ПОВИННА УСВІДОМЛЮВАТИ, ЩО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЇ ДІЇ ТА СЛОВА. ТОМУ ДЛЯ МЕНЕ НІКОЛИ НЕ БУВ ПРИТАМАННИЙ ГОЛИЙ ПОПУЛІЗМ, НЕ ПІДКРІПЛЕНИЙ ФАКТАМИ І РОЗРАХУНКАМИ. ОСОБЛИВО, КОЛИ ТВОЇ СЛОВА ТА РІШЕННЯ СТОСУЮТЬСЯ ГРОМАДИ. Свобода і зміни завжди повинні йти у поєднанні з відповідальністю. «Справжня свобода неможлива без відповідальності. Свобода без відповідальності стає сліпою і руйнівною », — сказав глава УГКЦ Блаженнійший Святослав у цьогорічній проповіді-зверненні до молоді. Ці слова найкраще говорять про дві речі. Перша — це те, що свободу і демократію треба цінувати за можливість народу впливати на владу. Друга — це те, що свобода повинна йти поруч із відповідальністю. У нас закінчилася друга серія виборів. Український народ обрав парламент. Різні частини суспільства дають різні оцінки новообраному парламенту. Одні в ейфорії перемоги вважають, що «зробили все» і тепер «все решта » зроблять інші. Ті, кого обрали. Інші схильні впадати у зневіру і діяти за принципом: «Хай ті, що обирали, думають, як тепер з тим жити». Однак обидві позиції є хибними. Вони передбачають перекладання відповідальності на інших. Таке перекладання «на когось» завжди в нашій історії мало погані наслідки. Ми втрачали свободу і демократію. А тоді з великими зусиллями виборювали її знову. Тож сьогодні хочеться звернутися і до тих, хто вважає, що «виграв », і до тих, хто вважає, що «програв ». Маємо пам’ятати про відповідальність за свою родину, громаду, Україну і до, і після виборів. Маємо пам’ятати, що свободу треба цінувати. І слідкувати за тим, щоб жодні політичні зміни, навіть такі, на порозі яких стоїть Україна, жодним чином не підірвали нашу свободу. Переконаний, що більшість українців, попри різні політичні уподобання, прагне будувати сильну, заможну, українську Україну. Це наша спільна мета, яка дала нам Незалежність, яка допомогла вистояти проти зовнішнього агресора. І тепер ця спільна мета має керувати нами в оцінці дій політиків. Сильна Україна заснована на кількох ключових речах. Це сильне місцеве самоврядування, бо від нього залежить, як ми зможемо розв’язати наші поточні господарські проблеми. Це сильна економіка без популізму і пустослів’я, бо там, де багато слів, не підкріплених реальними розрахунками, завжди приходять руїна і занепад. Це повага до традицій, мови, історії, бо від цього залежить існування української нації. Від них залежить збереження нашої свободи. Тож після цих виборів хай кожен з нас пам’ятає про свою персональну відповідальність за країну, в якій живемо ми і будуть жити наші діти. І хай кожен на своєму рівні пильнує свободу. Зупиняє тих, хто намагатиметься її руйнувати. Тоді кожна зміна буде поступом уперед, а не тупцюванням на місці із зміною облич. Сергій НАДАЛ, міський голова м. Тернополя.