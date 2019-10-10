«МИР ПІСЛЯ ПЕРЕМОГИ НАД ВОРОГОМ»

Історія має здатність повторюватися Незабаром ми відзначатимемо День захисника України, що припадає на свято Покрови Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Це одна з найбільш знаменних дат в історії становлення української незалежності і одночасно важливе нагадування для кожного українського націоналіста, як він має діяти у складних зовнішніх і внутрішніх обставинах. У цей день ми вшановуємо усіх, хто боровся за Україну в усі часи. Ми згадуємо тисячолітню боротьбу за українську землю та подвиг наших героїв. Ми вшановуємо звитягу оборонців княжої України-Руси, козацтво, січове стрілецтво, воїнів-повстанців, сучасних учасників бойових дій на Сході, новітніх захисників світової цивілізації від російської орди. Цього року ми відзначаємо 77 років з дня заснування УПА. Повстанці дають нам натхнення у сучасній боротьбі з російською агресією, бо вони продовжували боротися навіть тоді, коли їх кинув весь світ. Вони розуміли, що йде боротьба за наступні покоління. Історія має здатність повторюватися. Саме про нові обставини світової геополітики, коли Україна часто опиняється один на один із зовнішнім ворогом, коли доводиться докладати надзвичайних зусиль, щоб встояти, говорили ми з побратимами кілька тижнів у Тернополі під час форуму «Совєтська окупація Західної України 1939 р: погляд через 80 років». Ми звернулися до історії не заради бажання вдатися до наукових розвідок. Розбрат у власних рядах б’є сильніше, ніж меч кривдника Ми розглядали історичні приклади, щоб показати, які загрози нас чекають сьогодні. Бо надто багато є паралелей з сучасністю. Є загроза великої війни. Є бажання України залишатися собою і захищати свою незалежність. Є потреба чітко усвідомлювати, що мир для кожного українця можливий лише через перемогу. Ця перемога часом вимагає непростих рішень і боротьби. Ця перемога вимагає єдності. «Розбрат у власних рядах б’є сильніше, ніж меч кривдника, а внутрішні розбіжності широко відчиняють двері перед противником, що приходить ззовні», — про це писав рятівник Фінляндії Густав фон Маннергейм, коли пояснював, як фінському народу вдалося об’єднатися заради порятунку нації і держави, як під єдину національну ідею захисту незалежності та суверенітету стали навіть колишні політичні супротивники. Ці слова маємо пригадувати сьогодні, коли нас намагаються розсварити. Україні потрібна перемога. Україні потрібен мир. Україні потрібне процвітання. Україні потрібне щастя простих людей і громадян. Але всього цього можна досягти лише у власній національній державі. Святкуючи Покрову і День захисника України, згадаймо наших героїв. Тих, хто боровся до останнього і жертвував особистим заради спільної мети. Слава Україні! Героям Слава! Сергій НАДАЛ, міський голова Тернополя.