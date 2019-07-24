У неділю — старт нового сезону

Елітні клуби вітчизняного футболу найближчої неділі, 28 липня, розпочнуть новий сезон. Причому старт цього разу буде подвійним — за сім годин до початку матчу за Суперкубок України в Одесі між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» у Полтаві розпочнеться зустріч першого туру чемпіонату, в якому місцева «Ворскла» прийматиме луганську «Зорю».

Про те, як команди прем’єр-ліги, серед яких і двоє новачків (дніпровський «Дніпро-1» і ковалівський «Колос»), підготувалися до майбутніх випробувань, вести мову навряд чи варто. З огляду на те, що наприкінці минулого сезону чи вже під час підготовки до нового шість із десяти старожилів змінили головних тренерів, можна, не ризикуючи особливо помилитися, спрогнозувати лише одне — гра покаже.

Утім у трьох із п’яти вітчизняних представників на міжнародній арені права на «розкачку» точно не буде. Вже у четвер, 25 липня, згадана луганська «Зоря», яку очолив Віктор Скрипник, у Чорногорії зіграє перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з «Будучностю».

На початку ж цього тижня в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третіх кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. В першому з цих турнірів київське «Динамо» поміряється силами з віцечемпіоном Бельгії «Брюгге». Першу гру наші земляки проведуть на виїзді 6 серпня, повторну домашню — 13 серпня.

Натомість у Лізі Європи «Маріуполю», який завдяки завойованому в попередньому чемпіонаті України четвертому місцю, напряму потрапив до третього кваліфікаційного раунду, доведеться помірятися силами з переможцем пари АЗ (Нідерланди) — «Хеккен» (Швеція). А на луганську «Зорю», коли та, звісно, за підсумками двох матчів здолає «Будучность», очікуватиме переможець протистояння між болгарським ЦСКА і хорватським «Осієком». Перші поєдинки відбудуться 8 серпня, повторні — 15 серпня.

Повертаючись же до вітчизняного чемпіонату, для прихильників гри мільйонів традиційно публікуємо календар ігор чемпіонату Української прем’єр-ліги. Днем раніше за елітний дивізіон розпочнуть свій чемпіонат і команди другої ліги. Календар ігор за участю тернопільської «Ниви» зможете знайти в номері газети за наступну п’ятницю, 26 липня.

КАЛЕНДАР ІГОР

чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги сезону 2019—2020 років (матчі, які будуть зіграні в 2019 році)

ПЕРШЕ КОЛО

1-й тур

28 липня, неділя

«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ)

30 липня, вівторок

«Десна» (Чернігів) — «Львів»

«Колос» (Ковалівка) — «Маріуполь»

31 липня, середа

«Дніпро-1» (Дніпро) — «Олімпік» (Донецьк)

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк)

«Карпати» (Львів) — «Динамо» (Київ)

2-й тур

3 серпня, субота

«Маріуполь» — «Олександрія»

«Львів» — «Динамо»

«Десна» — «Ворскла»

4 серпня, неділя

«Олімпік» — «Колос»

«Зоря» — «Дніпро-1»

«Шахтар» — «Карпати»

3-й тур

10 серпня, субота

«Динамо» — «Шахтар»

«Карпати» — «Маріуполь»

«Олександрія» — «Олімпік»

«Колос» — «Зоря»

«Дніпро-1» — «Десна»

«Ворскла» — «Львів»

4-й тур

17 серпня, субота

«Ворскла» — «Дніпро-1»

«Десна» — «Колос»

«Зоря» — «Олександрія»

«Олімпік» — «Карпати»

«Маріуполь» — «Динамо»

«Львів» — «Шахтар»

5-й тур

24 серпня, субота

«Шахтар» — «Маріуполь»

«Динамо» — «Олімпік»

«Карпати» — «Зоря»

«Олександрія» — «Десна»

«Колос» — «Ворскла»

«Дніпро-1» — «Львів»

6-й тур

31 серпня, субота

«Дніпро-1» — «Колос»

«Ворскла» — «Олександрія»

«Десна» — «Карпати»

«Зоря» — «Динамо»

«Олімпік» — «Шахтар»

«Львів» — «Маріуполь»

7-й тур

14 вересня, субота

«Маріуполь» — «Олімпік»

«Шахтар» — «Зоря»

«Динамо» — «Десна»

«Карпати» — «Ворскла»

«Олександрія» — «Дніпро-1»

«Колос» — «Львів»

8-й тур

21 вересня, субота

«Колос» — «Олександрія»

«Дніпро-1» — «Карпати»

«Ворскла» — «Динамо»

«Десна» — «Шахтар»

«Зоря» — «Маріуполь»

«Львів» — «Олімпік»

9-й тур

28 вересня, субота

«Олімпік» — «Зоря»

«Маріуполь» — «Десна»

«Шахтар» — «Ворскла»

«Динамо» — «Дніпро-1»

«Карпати» — «Колос»

«Олександрія» — «Львів»

10-й тур

5 жовтня, субота

«Олександрія» — «Карпати»

«Колос» — «Динамо»

«Дніпро-1» — «Шахтар»

«Ворскла» — «Маріуполь»

«Десна» — «Олімпік»

«Львів» — «Зоря»

11-й тур

19 жовтня, субота

«Зоря» — «Десна»

«Олімпік» — «Ворскла»

«Маріуполь» — «Дніпро-1»

«Шахтар» — «Колос»

«Динамо» — «Олександрія»

«Карпати» — «Львів»

ДРУГЕ КОЛО

12-й тур

26 жовтня, субота

«Динамо» — «Карпати»

«Шахтар» — «Олександрія»

«Маріуполь» — «Колос»

«Олімпік» — «Дніпро-1»

«Зоря» — «Ворскла»

«Львів» — «Десна»

13-й тур

2 листопада, субота

«Ворскла» — «Десна»

«Дніпро-1» — «Зоря»

«Колос» — «Олімпік»

«Олександрія» — «Маріуполь»

«Карпати» — «Шахтар»

«Динамо» — «Львів»

14-й тур

9 листопада, субота

«Шахтар» — «Динамо»

«Маріуполь» — «Карпати»

«Олімпік» — «Олександрія»

«Зоря» — «Колос»

«Десна» — «Дніпро-1»

«Львів» — «Ворскла»

15-й тур

23 листопада, субота

«Дніпро-1» — «Ворскла»

«Колос» — «Десна»

«Олександрія» — «Зоря»

«Карпати» — «Олімпік»

«Динамо» — «Маріуполь»

«Шахтар» — «Львів»

16-й тур

30 листопада, субота

«Маріуполь» — «Шахтар»

«Олімпік» — «Динамо»

«Зоря» — «Карпати»

«Десна» — «Олександрія»

«Ворскла» — «Колос»

«Львів» — «Дніпро-1»

17-й тур

7 грудня, субота

«Колос» — «Дніпро-1»

«Олександрія» — «Ворскла»

«Карпати» — «Десна»

«Динамо» — «Зоря»

«Шахтар» — «Олімпік»

«Маріуполь» — «Львів»

18-й тур

14 грудня, субота

«Олімпік» — «Маріуполь»

«Зоря» — «Шахтар»

«Десна» — «Динамо»

«Ворскла» — «Карпати»

«Дніпро-1» — «Олександрія»

«Львів» — «Колос»

Примітка. У перших двох турах указані точні дати проведення поєдинків. У решті — базові дні.

Фото з вільних джерел