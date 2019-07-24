У неділю — старт нового сезону

Елітні клуби вітчизняного футболу найближчої неділі, 28 липня, розпочнуть новий сезон. Причому старт цього разу буде подвійним — за сім годин до початку матчу за Суперкубок України в Одесі між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем» у Полтаві розпочнеться зустріч першого туру чемпіонату, в якому місцева «Ворскла» прийматиме луганську «Зорю».
Про те, як команди прем’єр-ліги, серед яких і двоє новачків (дніпровський «Дніпро-1» і ковалівський «Колос»), підготувалися до майбутніх випробувань, вести мову навряд чи варто. З огляду на те, що наприкінці минулого сезону чи вже під час підготовки до нового шість із десяти старожилів змінили головних тренерів, можна, не ризикуючи особливо помилитися, спрогнозувати лише одне — гра покаже.
Утім у трьох із п’яти вітчизняних представників на міжнародній арені права на «розкачку» точно не буде. Вже у четвер, 25 липня, згадана луганська «Зоря», яку очолив Віктор Скрипник, у Чорногорії зіграє перший матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з «Будучностю».
На початку ж цього тижня в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третіх кваліфікаційних раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи. В першому з цих турнірів київське «Динамо» поміряється силами з віцечемпіоном Бельгії «Брюгге». Першу гру наші земляки проведуть на виїзді 6 серпня, повторну домашню — 13 серпня.
Натомість у Лізі Європи «Маріуполю», який завдяки завойованому в попередньому чемпіонаті України четвертому місцю, напряму потрапив до третього кваліфікаційного раунду, доведеться помірятися силами з переможцем пари АЗ (Нідерланди) — «Хеккен» (Швеція). А на луганську «Зорю», коли та, звісно, за підсумками двох матчів здолає «Будучность», очікуватиме переможець протистояння між болгарським ЦСКА і хорватським «Осієком». Перші поєдинки відбудуться 8 серпня, повторні — 15 серпня.
Повертаючись же до вітчизняного чемпіонату, для прихильників гри мільйонів традиційно публікуємо календар ігор чемпіонату Української прем’єр-ліги. Днем раніше за елітний дивізіон розпочнуть свій чемпіонат і команди другої ліги. Календар ігор за участю тернопільської «Ниви» зможете знайти в номері газети за наступну п’ятницю, 26 липня.
КАЛЕНДАР ІГОР
чемпіонату України з футболу серед команд прем’єр-ліги сезону 2019—2020 років (матчі, які будуть зіграні в 2019 році)
ПЕРШЕ КОЛО
1-й тур
28 липня, неділя
«Ворскла» (Полтава) — «Зоря» (Луганськ)
30 липня, вівторок
«Десна» (Чернігів) — «Львів»
«Колос» (Ковалівка) — «Маріуполь»
31 липня, середа
«Дніпро-1» (Дніпро) — «Олімпік» (Донецьк)
«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк)
«Карпати» (Львів) — «Динамо» (Київ)
2-й тур
3 серпня, субота
«Маріуполь» — «Олександрія»
«Львів» — «Динамо»
«Десна» — «Ворскла»
4 серпня, неділя
«Олімпік» — «Колос»
«Зоря» — «Дніпро-1»
«Шахтар» — «Карпати»
3-й тур
10 серпня, субота
«Динамо» — «Шахтар»
«Карпати» — «Маріуполь»
«Олександрія» — «Олімпік»
«Колос» — «Зоря»
«Дніпро-1» — «Десна»
«Ворскла» — «Львів»
4-й тур
17 серпня, субота
«Ворскла» — «Дніпро-1»
«Десна» — «Колос»
«Зоря» — «Олександрія»
«Олімпік» — «Карпати»
«Маріуполь» — «Динамо»
«Львів» — «Шахтар»
5-й тур
24 серпня, субота
«Шахтар» — «Маріуполь»
«Динамо» — «Олімпік»
«Карпати» — «Зоря»
«Олександрія» — «Десна»
«Колос» — «Ворскла»
«Дніпро-1» — «Львів»
6-й тур
31 серпня, субота
«Дніпро-1» — «Колос»
«Ворскла» — «Олександрія»
«Десна» — «Карпати»
«Зоря» — «Динамо»
«Олімпік» — «Шахтар»
«Львів» — «Маріуполь»
7-й тур
14 вересня, субота
«Маріуполь» — «Олімпік»
«Шахтар» — «Зоря»
«Динамо» — «Десна»
«Карпати» — «Ворскла»
«Олександрія» — «Дніпро-1»
«Колос» — «Львів»
8-й тур
21 вересня, субота
«Колос» — «Олександрія»
«Дніпро-1» — «Карпати»
«Ворскла» — «Динамо»
«Десна» — «Шахтар»
«Зоря» — «Маріуполь»
«Львів» — «Олімпік»
9-й тур
28 вересня, субота
«Олімпік» — «Зоря»
«Маріуполь» — «Десна»
«Шахтар» — «Ворскла»
«Динамо» — «Дніпро-1»
«Карпати» — «Колос»
«Олександрія» — «Львів»
10-й тур
5 жовтня, субота
«Олександрія» — «Карпати»
«Колос» — «Динамо»
«Дніпро-1» — «Шахтар»
«Ворскла» — «Маріуполь»
«Десна» — «Олімпік»
«Львів» — «Зоря»
11-й тур
19 жовтня, субота
«Зоря» — «Десна»
«Олімпік» — «Ворскла»
«Маріуполь» — «Дніпро-1»
«Шахтар» — «Колос»
«Динамо» — «Олександрія»
«Карпати» — «Львів»
ДРУГЕ КОЛО
12-й тур
26 жовтня, субота
«Динамо» — «Карпати»
«Шахтар» — «Олександрія»
«Маріуполь» — «Колос»
«Олімпік» — «Дніпро-1»
«Зоря» — «Ворскла»
«Львів» — «Десна»
13-й тур
2 листопада, субота
«Ворскла» — «Десна»
«Дніпро-1» — «Зоря»
«Колос» — «Олімпік»
«Олександрія» — «Маріуполь»
«Карпати» — «Шахтар»
«Динамо» — «Львів»
14-й тур
9 листопада, субота
«Шахтар» — «Динамо»
«Маріуполь» — «Карпати»
«Олімпік» — «Олександрія»
«Зоря» — «Колос»
«Десна» — «Дніпро-1»
«Львів» — «Ворскла»
15-й тур
23 листопада, субота
«Дніпро-1» — «Ворскла»
«Колос» — «Десна»
«Олександрія» — «Зоря»
«Карпати» — «Олімпік»
«Динамо» — «Маріуполь»
«Шахтар» — «Львів»
16-й тур
30 листопада, субота
«Маріуполь» — «Шахтар»
«Олімпік» — «Динамо»
«Зоря» — «Карпати»
«Десна» — «Олександрія»
«Ворскла» — «Колос»
«Львів» — «Дніпро-1»
17-й тур
7 грудня, субота
«Колос» — «Дніпро-1»
«Олександрія» — «Ворскла»
«Карпати» — «Десна»
«Динамо» — «Зоря»
«Шахтар» — «Олімпік»
«Маріуполь» — «Львів»
18-й тур
14 грудня, субота
«Олімпік» — «Маріуполь»
«Зоря» — «Шахтар»
«Десна» — «Динамо»
«Ворскла» — «Карпати»
«Дніпро-1» — «Олександрія»
«Львів» — «Колос»
Примітка. У перших двох турах указані точні дати проведення поєдинків. У решті — базові дні.
Фото з вільних джерел