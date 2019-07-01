«Урожаєм» — по несплачених податках

Із травня цього року фахівці фіскальної служби Тернопільщини розпочали операцію «Урожай—2019». Вона проводиться з метою перевірки повноти нарахування та сплати податків суб’єктами господарювання та громадянами, котрі є власниками земельних ділянок, площа яких перевищує 2 га, та обробляють їх власними силами задля отримання доходу.

Під час операції також протидіють схемам ухилення від оподаткування, виявляють необлікованих найманих працівників тощо. За цей час фахівці головного управління ДФС у Тернопільській області провели аналіз та розрахунок кількості працівників та рівня заробітної плати, що мала би виплачуватися працівникам сільськогосподарських підприємств залежно від площ земельних ділянок. Вони також розрахували заробітну плату за обробіток 1 га ріллі та визначили коло роботодавців, які її виплачують у нижчому за мінімальний розмірі.

Після цього 137 суб’єктів господарювання із 511-ти в квітні збільшили порівняно з першим кварталом цього року кількість найманих працівників та підвищили рівень заробітної плати. А в 22-х випадках фахівці фіскальної служби нарахували порушникам 281,8 тисячі гривень податків і зборів та штрафних санкцій.

З’ясувалося також, що 893 власники сільськогосподарської техніки перебувають на податковому обліку як суб’єкти підприємницької діяльності. Причому значна частина з них (684 особи) застосовують спрощену систему оподаткування. Решта 493-є громадян задекларували 1 мільйон 175,4 тисячі гривень доходів, отриманих у 2018 році за надані послуги сільськогосподарською технікою. Декларанти визначили податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 208,4 тисячі гривень та військового збору — 17,6 тисячі гривень.

Із початку цього року вже 2972 людини, які одноосібно обробляють земельні ділянки, площі яких перевищують 2 га, подали декларації. Вони заявили про отримання 6 мільйонів 754,2 тисячі гривень доходу. Декларанти сплатять до бюджетів 1 мільйон 212,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 101,8 тисячі гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області