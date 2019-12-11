Легалізували понад 57 мільйонів доходу, підвищили зарплату працівникам

За період проведення операції «Урожай» фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області провели аналіз та розрахунок кількості працівників і рівня заробітної плати, що мала б виплачуватися працівникам сільськогосподарських підприємств залежно від площ земельних ділянок. Вони також розрахували заробітну плату за обробіток одного гектара ріллі та визначили коло роботодавців, які її виплачують у розмірі нижчому, ніж мінімальний.

Під пильну увагу потрапили 511 сільськогосподарських товаровиробників. На початок грудня цього року роз’яснювальну роботу проведено з 494-ма з них.

Після індивідуальних співбесід із керівниками 307-ми суб’єктів господарювання 4120 найманим працівникам підвищили рівень виплати заробітної плати і виплатили їм 39,8 мільйона гривень. А бюджет додатково отримав 7,2 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 8,8 мільйона гривень єдиного соціального внеску та 588 тисяч гривень військового збору.

Окрім цього, 281 суб’єкт господарювання збільшив кількість найманих працівників на 3085 осіб, завдяки чому легалізовано 57,1 мільйона гривень доходу. Додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників склали 10,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, 12,6 мільйона гривень єдиного внеску та 862 тисячі гривень військового збору.

Податківці також провели 43 перевірки сільгосптоваровиробників. Порушникам нарахували 885,9 тисячі гривень податків і зборів: 425,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, 30,7 тисячі військового збору, а також застосували штрафні санкції на суму 429,3 тисячі гривень.

Операція «Урожай—2019» триває з травня цього року. Її мета — виявлення та запобігання використанню схем ухилення від оподаткування суб’єктами, що здійснюють діяльність у галузі сільськогосподарського виробництва, детінізація найманої праці, перевірка повноти нарахування та сплати податків суб’єктами господарювання та громадянами, котрі є власниками земельних ділянок, площа яких перевищує два гектари, та власними силами їх обробляють задля отримання доходу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області