Легалізували майже 46 мільйонів гривень доходу

Повнота сплати податкових платежів, виплата належного рівня зарплати та оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання агропромислової сфери діяльності стали об’єктом контролю під час операції «Урожай», яка триває на Тернопільщині. Причому фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області проводили і проводять як роз’яснювальну, так і контролюючу роботу.

Результати не забарилися. Після індивідуальних співбесід керівники 300 суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати 3776 найманим працівникам. Це посприяло тому, що до бюджету додатково надійшло п’ять мільйонів 776 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, сім мільйонів 39 тисяч гривень єдиного соціального внеску та 481 тисяча гривень військового збору.

Окрім цього, 270 суб’єктів підприємництва збільшили кількість найманих працівників на 3008 осіб. Тобто сума легалізовано доходу склала 45 мільйонів 723 тисячі гривень, а додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників — вісім мільйонів 229 тисяч гривень податку на доходи, десять мільйонів 62 тисячі гривень єдиного внеску, 684 тисячі гривень військового збору.

А після 34 перевірок порушникам нарахували 708,5 тисячі гривень платежів та штрафних санкцій.

Із початку року до декларування залучено 3590 мешканців області, які одноосібно обробляють земельні ділянки, площі яких перевищують 2 гектари. Вони задекларували вісім мільйонів 230,3 тисячі гривень доходу та визначили до сплати 1,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 123,5 тисячі гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області