Досягнення і здобутки операції «Урожай»

Повнота сплати податкових платежів, виплата належного рівня зарплати та оформлення трудових відносин суб’єктами господарювання агропромислової сфери діяльності стали об’єктами контролю під час операції «Урожай», яка і далі триває на Тернопільщині. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Після індивідуальних співбесід фахівців останнього керівники 303 суб’єктів господарювання підвищили рівень виплати заробітної плати 3788 найманим працівникам. Це посприяло тому, що до бюджету додатково надійшло шість мільйонів 162 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, сім мільйонів 518 тисяч гривень єдиного соціального внеску та 508 тисяч гривень військового збору.

Окрім цього, 279 суб’єктів підприємницької діяльності збільшили кількість найманих працівників на 3019 осіб. Тобто сума легалізованого доходу склала 46 мільйонів 662 тисячі гривень. А додаткові надходження за рахунок добровільно оформлених найманих працівників — вісім мільйонів 398 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, десять мільйонів 268 тисяч гривень єдиного внеску і 698 тисяч гривень військового збору.

Після 38-ми перевірок порушникам нарахували 863,8 тисячі гривень платежів і штрафних санкцій.

Із початку року фахівці податкової залучили до декларування 3713 осіб, які одноосібно обробляють земельні ділянки, площі яких перевищують два гектари. Ті задекларували вісім мільйонів 518,3 тисячі гривень доходу, визначивши до сплати один мільйон 533,3 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб і 127,8 тисячі гривень військового збору.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області