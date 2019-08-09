Упродовж січня-липня 2019 року суб’єкти підприємницької діяльності Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України 643,5 мільйона гривень податку на додану вартість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 41,8 мільйона або на 6,9 відсотка.

Лише в липні бізнес нашого краю спрямував до скарбниці держави 83,1 мільйона гривень податку на додану вартість.

На початок серпня цього року на Тернопільщині було 3070 суб’єктів господарювання — платників ПДВ. Найбільше їх зареєстровано в Тернополі — 1467 осіб. Трохи менше платників ПДВ у Тернопільському районі, на Теребовлянщині і Збаражчині — відповідно 371, 143 і 121 суб’єкт підприємницької діяльності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області