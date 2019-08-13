Не помиліться під час реорганізації

Для платників податку на додану вартість, які реорганізуються, Податковим кодексом України визначені особливості щодо процедури анулювання реєстрації та визначення їхніх податкових зобов’язань. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області

Скажімо, відповідно до пункту 183.17 статті 183, особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (крім особи, утвореної шляхом перетворення), реєструється платником податку як інша новоутворена особа в порядку, визначеному Податковим кодексом. У тому числі, коли до такої особи перейшли обов’язки зі сплати податку в зв’язку з розподілом податкових зобов’язань чи податкового боргу.

Згідно ж із підпунктом «б» пункту 184.1 статті 184 реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається в разі, якщо особа, зареєстрована як платник податку, прийняла рішення про припинення та затвердила ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс відповідно до законодавства за умови сплати суми податкових зобов’язань із податку у випадках, визначених Кодексом.

Відповідно до пункту 201.1 статті 201 на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації в порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений Податковим кодексом термін.

Пунктом 187.1 статті 187 визначено, зокрема, що датою виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а при постачанні товарів/послуг за готівку — дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а при відсутності такої — дата інкасації готівки в банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата відвантаження товарів, а в разі експорту товарів — дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг — дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку.

Тобто на дату отримання попередньої оплати особа, що реорганізується, повинна була визначити податкові зобов’язання з податку на додану вартість. Отже, якщо до проведеної реорганізації особою, реєстрацію платником ПДВ якої анульовано, були нараховані податкові зобов’язання з ПДВ при отриманні попередньої оплати, то підстав для нарахування податкових зобов’язань при постачанні товарів/послуг особою, що утворилася в результаті реорганізації, немає.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області