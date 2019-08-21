«РОТТЕРДАМ» — ПЛЮС, СОЦВИПЛАТИ — МІНУС?

КРАЇНА В ОЧІКУВАННІ ЗМІН. ПРО НИХ ЧИМАЛО НОВООБРАНИХ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЗАЯВЛЯЮТЬ В ЕФІРАХ І НА ШПАЛЬТАХ ГАЗЕТ. УКРАЇНЦІ ПРИСЛУХАЮТЬСЯ, АЛЕ ПОКИ НЕ ВСІ РОЗУМІЮТЬ, ЩО НАС ЧЕКАЄ. ЗВИЧАЙНО, ОЧІКУВАТИМЕМО — ОДНЕ, А МОЖЕ СТАТИСЯ ЗОВСІМ ІНШЕ. АЛЕ ПРИСЛУХАТИСЯ ДО ДУМОК ПОТЕНЦІЙНИХ НАРДЕПІВ ВІД ТЕПЕР ПРАВЛЯЧОЇ ЧИ НЕ ОДНООСІБНО ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» ПОТРІБНО, БО Ж САМЕ ВОНИ ВИЗНАЧАТИМУТЬ НАШЕ ЖИТТЯ ВПРОДОВЖ НАСТУПНИХ П’ЯТИ РОКІВ. Для пересічного українця поки головною особою в п а р л а м е н т с ь к о – президентській країні є президент, який займає левову частку часу на наших екранах. Не так давно «викинули » на-гора повідомлення про поїздки президента Зеленського то в одну область, то в іншу, як він привселюдно «ставить на місце» тамтешнє керівництво. Вистава людям подобається. Одна з останніх — на Житомирщину, зняття керівників області, різкі заяви про копачів бурштину. Правильно кажуть: треба навести лад. А хто проти? Але хіба це — справа президента? Він — головнокомандувач насамперед у час війни й мав би день і ніч вести перемовини із нашими союзниками про підтримку, визначитися самому: ті, що воюють з того боку — це «та сторона», чи все-таки російські найманці… «Розгони » по областях мав би робити керівник чи представник уряду, який за це безпосередньо відповідає. Направду, є і маленькі надії на зміни. Наприклад, НАБУ вже заявило про те, що споживачам електроенергії за час існування формули «Роттердам+» було завдано збитків на майже 19 млрд грн. Причетним, за висновками слідчих, у рамках кримінального провадження оголосили підозру. Серед підозрюваних і колишній голова НКРЕКП. За повідомленням НАБУ, слідчі впевнені, що формула «Роттердам+» була схемою для збагачення, оскільки доказів того, що вугілля для українських ТЕС везли із портів у Європі, слідчі не знайшли. Чи буде після цього знижено ціну на електроенергію — питання. Додали надії на вищу зарплатню й вчителям. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман днями розповів, як вона зросте. За його словами, наступного року в Україні введуть нову систему оплати праці педагогів, у результаті розмір вчительських зарплат зросте від 20 до 70 відсотків. Особливо, як сказав, новація має торкнутися молодих педагогів. Нині відомо ось що. У липні Кабмін змінив систему оплати праці медпрацівників, відмовившись від єдиної тарифної сітки, й «прив’язав» зарплати до прожиткового мінімуму. Таким чином, до 2023 р. мінімальний посадовий оклад педпрацівників повинен зрости до чотирьох прожиткових мінімумів. Замість розподілу на 25 тарифних розрядів пропонується розділити педагогічних працівників на три великі групи, в кожній будуть свої підгрупи: сім підгруп педагогічних працівників, п’ять — науково-педагогічних працівників і чотири — наукових працівників. Є тривожна інформація для багатьох субсидіантів. Їх перевірятимуть і не факт, що в багатьох тих, хто нині має субсидію, вона залишиться. Народна депутатка від «Слуги народу» Галина Третьякова повідомила, що партія збирається невдовзі провести верифікацію, тобто перевірку, всіх тих, хто отримує соціальні виплати. Вони торкнуться кожного отримувача субсидії — пенсіонерів, матерів-одиначок та інших категорій населення, які отримують фінансову допомогу. Перевіряти планують у три етапи. За її словами, всього соцвиплат в Україні є на 700 млрд грн, при цьому Пенсійний фонд забезпечує понад 400 соцвиплат. Які етапи, коли й як це робитимуть — поки невідомо. Щодо ініціативи нової влади, яка стосується посімейного декларування доходів, то це буде справжньою новацією, якщо її впровадять. Про неї заявив в інтерв’ю нардеп від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев. За його словами, обов’язкове декларування доходів будуть вводити через рік-два після податкової амністії. «Важливо розуміти дві речі. Перше — ми повинні спочатку скасувати можливість ухилення від оподаткування великого бізнесу і так званого олігархату з використанням низькоподаткових юрисдикцій. Друге — ввести таке декларування, яке буде вигідніше для платників податків, ніж поточна система оподаткування їх доходів». Як це розум іти? Багатим вибачать і визнають «чистими» їхні неоподатковані й раніше приховані доходи, коли ті сплатять мінімальні податки, а решта українців родинами декларуватиме всі гроші, й не дай Боже забуде хто, що продав курку й не задекларував? Я, звичайно, спрощую. Але такі заяви на такі думки наштовхують. Як сказав Данило Гетманцев, «ви зможете не тільки індивідуально декларувати свої доходи, але і в складі сім’ї. Тобто, сплачуючи податок за сім’ю в цілому. Якщо, наприклад, у вас є утриманці або пільговики, це все повинно враховуватися в рахунок зменшення сукупного оподатковуваного доходу». Це й тепер враховують… Окрім батога, є і пряник. Нам обіцяють при цьому збільшити кількість податкових знижок. Наприклад, людина купує путівку на відпочинок в Україні, їй, як каже Гетманцев, мали б на цю суму зменшити оподатковуваний дохід. «Або інша ситуація. Людина продає квартиру. Тепер ви платите податок з усієї суми, яку отримаєте. Ми вважаємо, що це неправильно, і треба платити податок з різниці. Тобто відняти суму, за яку ця квартира була раніше придбана. Тепер, купуючи нерухомість, люди будуть стежити за тим, щоб у договорі була вказана не смішна ціна, а реальна вартість», — зазначив Гетманцев. Є тут раціональні зерна — і в тому, щоб витягнути на світ Божий доходи багатих людей та брати з них податки, і відшкодовувати українцям відпочинок в Україні. Але яке зерно проросте — те, що стосується податків багатих, чи те, що відпочинку бідних? Валентина БАЦА.