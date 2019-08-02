Рухова активність — благо для кожного

Працівники тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» завершили липневий етап всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих стартів «Олімпійське літо» відвіданням Мшанця на Зборівщині. Запальні змагання вельми сподобалися і школярам, які нині перебувають у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Барвінок».

Чудова сонячна погода посприяла гарному настрою юнаків і дівчат. З азартом і захопленням вони виявили найсильніших у чотирьох різноманітних естафетах. А після завершення суперечки кожен з учасників отримав на згадку призи від «Спорту для всіх», місцевого осередку НОК України в Тернопільській області і незмінного спонсора «Олімпійського літа» — видавництва «Школярик».

І в серпні обласний «Спорт для всіх» проведе цілу низку фізкультурно-оздоровчих стартів. Цих вихідних в урочищі «Бичова» Монастириського району учасникам всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини» запропонують визначити найсильніших у дворовому футболі на майданчику ЮКА та у волейболі.

Учасниками ж «Олімпійського літа» стануть діти, які відпочиватимуть у третіх табірних змінах в оздоровчих закладах «Лісова пісня» і «Збруч» Борщівського, «Ромашка» Заліщицького і «Барвінок» Зборівського районів.

Обласний «Спорт для всіх» також підтримав ініціативу Скалатського комунального центру щодо проведення для своїх земляків розвантажувальної гімнастики. Протягом серпня-вересня по двадцять людей старшого віку в Колодіївці, Городниці, Поплавах, Магдалівці, Поділлі, Старому Скалаті і в Скалаті навчатимуться правильно розвантажувати свій організм після роботи за комп’ютером — виконувати комплекси вправ для розвантаження і зміцнення зору, м’язів спини.

Протягом серпня заняття відбуватимуться щонеділі на виконання Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні.

На фото: «Олімпійське літо» в «Барвінку».

Фото з архіву організаторів