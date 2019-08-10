Таких не треба

Президента Естонії Керсті Кальюлайд можна зрозуміти. В квітні вона зустрічалася з Путіним і, за законом гостинності, запросила його відвідати Всесвітній конгрес фінно-угорських народів, який відбудеться в Тарту. А недавно дещо в Москві відбулося. Таке, після чого запрошувати кудись Путіна ніяк не личить. І хоч до згаданого конгресу часу ще немало, міністр культури Естонії Тиніс Лукас уже неабияк стурбувався. Як же воно буде, коли пристойне товариство збереться, а серед нього й Путін з’явиться. І пан міністр у Facebook дав таку пораду главі своєї держави: «У Москві знову силою розігнали акцію протесту, для якої потрібна елементарна демократія. Лідера опозиції отруїли (?) Наближається час, коли нашому президентові слід відкликати своє запрошення Путіну відвідати Естонію». Невдовзі Тиніс Лукас свій пост видалив. Якби все це зробив російський чиновник, не залишилося б і крихти сумніву в тому, що господар Кремля «осєрчал» і переляканий автор поспішив із видаленням. Тут справа, очевидно, в іншому. Напевне, міністрові пояснили: Керсті Кальюлайд запрошувала Путіна кількома місяцями раніше, ніж у Москві вчергове побили демонстрантів. Тепер же ні найменшої небезпеки, що в пристойному товаристві опиниться Путін, нема. Тож міністр перестав хвилюватися і видалив пост. І. РИЖЕВСЬКИЙ.