Водоканали хочуть підвищити вартість холодної води на 15%

Водоканали хочуть збільшити тарифи на холодне водопостачання на 15%. Про це повідомив представник президента в Кабміні Андрій Герус. «Для українських підприємств зросла на 30 відсотків ціна на електроенергію. Для багатьох це є проблемою. В першу чергу — для водоканалів. Вони вже приходять і просять підвищити тариф на холодну воду для населення… Водоканали вже хочуть підвищити тариф на холодну воду на 15 відсотків», — сказав Герус. Він також додав, що підвищення ціни на електроенергію стало проблемою для теплогенеруючих та експортних підприємств. Однак зазначив, що є кілька варіантів розв’язання проблеми зростання ціни на електроенергію для промисловості. Серед них Герус назвав окрему постанову Кабміну про покладення спеціальних зобов’язань з формування ціни на електрику на добу наперед, а також рішення за тарифом від Укренерго. «Якщо ці механізми будуть задіяні, то вже з першого вересня ціни на електрику для промисловості можуть знизитися», — підкреслив Герус.