Термомодернізація житлового фонду Тернополя

На вулиці Новий Світ, 45 комплексно утеплили будинок у рамках міської програми термомодернізації Як повідомили у прес-службі міської ради Тернополя, завершуються роботи з термомодернізації житлового будинку на умовах співфінансування 70/ 30 на вул. Новий Світ, 45. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала такий механізм термомодернізації житлового фонду дозволяє мешканцям економити як під час роботи, так і в подальшому — на сплаті за житлово-комунальні послуги. Для громади і спільно з громадою «Утеплення цього будинку відбулося в рамках міської програми енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду міста, яка передбачає утеплення фасадів, заміну вікон у місцях загального користування, встановлення індивідуальних теплових пункт ів, датчиків руху та освітлення, — зазначає Сергій Надал. — Загальна вартість робіт у будинку на вулиці Новий Світ, 45 склала мільйон гривень, проте мешканці оплатили лише 30% від цієї суми, інші 700 тисяч гривень профінансовані з місцевого бюджету. Як результат, загальний вигляд будинку набув оновленого й сучасного вигляду, а мешканці відтепер зможуть суттєво економити на сплаті за житлово-комунальні послуги в опалювальний період». Зі слів самих людей, які проживають за цією адресою, вони задоволені, що взяли участь у міській програмі термомодернізації, адже їхній будинок уже давно потребував оновлення фасаду й комплексного утеплення. Співвласникам багатоквартирного житлового будинку (в особі ОСББ, ОСН-БК, ЖБК, управителя або балансоутримувача тощо), які хочуть взяти участь у програмі, необхідно подати в управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології клопотання щодо виділення коштів міського бюджету на проведення термомодернізації власного будинку на умовах співфінансування. До клопотання долучаються протокол загальних зборів мешканців, звіт з енергоаудиту (за наявності), відповідна проектно-кошторисна документація, висновки державно ї будівельної експертизи та фінансові гарантії своєї частки співфінансування. Цьогоріч термомодернізація будинку на умовах співфінансування 70/30 відбулася також за адресою вул. Танцорова, 9. Енергоефективне місто Проєкт термомодернізації та енергофективності передбача є не лише утеплення фасадів, а й модернізацію систем централізованого теплопостачання. Вповадження новітніх енергоефективних програм було одним із перших кроків команди міського голови Сергія Надала після обрання ще на перший термін у 2010 році. Завдяки такій роботі були залучені провідні фахівці зі Скандинавських країн та ЄС, де накопичено найбільший досвід з модернізації житлового фонду з точки зору енергоефективності. Загалом мешканці майже 60-ти будинків взяли участь у міській програмі термомодернізації житлового фонду. Одночасно зі встановленням ІТП відбувається зміна застарілої чотирьохтрубно ї системи центрального опалення на двотрубну. Змінюється обладнання на теплогенеруючих комунальних підприємствах, де вже досягнуто економії газу та електрики на 15—20%. Загалом же Тернопіль можна вважати одним із найбільш передових обласних центрів, де поступово відбуваються позитивні зміни із впровадження екологічних і енергоефективних технологій. Кілька років поспіль за досвідом сюди навідуються представники інших міст України. Віра СОТНИК.