Які операції враховують для реєстрації платником ПДВ

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області суб’єктам господарювання, які хочуть реєструватися платниками ПДВ. Відповідно до пункту 181.1 статті 181 Податкового кодексу України, якщо загальна сума від здійснення операцій із постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує один мільйон гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов’язана зареєструватися як платник податку в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183, окрім особи, яка є платником єдиного податку першої-третьої групи.

Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 не є платником податку в зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (пункт 182.1 статті 182).

Згідно із розділами V та ХХ Податкового кодексу до оподатковуваних операцій із постачання товарів/послуг належать операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою ПДВ, ставкою сім відсотків, нульовою ставкою ПДВ та звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області