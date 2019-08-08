Змагаймося — здоровішими будемо!

Минулої неділі в Гумниськах Теребовлянської ОТГ місцеві прихильники здорового способу життя долучилися до традиційних всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих стартів «Олімпійське літо» участю в спартакіаді об’єднаної територіальної громади. В змаганнях, організованих Теребовлянською ОТГ, міським та обласним центрами фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», узяли участь більше двох сотень фізкультурників із двадцяти населених пунктів.

Після напружених баталій, в яких найсильніших визначили гирьовики, рукоборці, канатоборці, волейболісти, спортивні сім’ї, дворові футболісти на майданчику ЮКА, а також діти в різноманітних цікавих естафетах, чемпіонський кубок, медалі і грамоти за перше місце від теребовлянського міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» дісталися збірній Мшанця. Друге місце у фізкультурників із Ласківців, третє — з Деренівки.

Чимало часу для спортивних розваг знайшли й учасники ювілейного двадцятого всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Дзвони Лемківщини». Протягом трьох днів на спортивному майданчику урочища Бичова тривали азартні баталії. Із завзяттям визначили найсильніших у дворовому футболі на майданчику ЮКА, волейболі, армспорті, шахах, шашках, перепилюванні колоди на швидкість, перетягуванні линви.

В інтелектуальних іграх, до речі, перемогами вже не вперше обмінялися Володимир Кіндрат (шашки) і Михайло Ждиняк (шахи). А третіми фінішували Андрій Павлов і Назарій Бойко. Переможців і призерів турніру рукоборців нагородив майстер спорту з біатлону Володимир Стирчак. Чемпіоном став Микола Фецич, за ним — Андрій Савка та Андрій Кохан.

Колектив із Ковалівки знову з гідністю постояв за реноме місцевих прихильників гри над сіткою, здолавши в боротьбі за чемпіонський трофей змішану команду чоловіків і жінок «Конюшина» та волейболістів із «Вікінгів». Швидше за інших перепиляли колоду Андрій Продан із Романом Волошиним. А в перетягуванні линви перемогли «Українські лемки» з Львівщини. Нарешті в дворовому футболі «Молодіжка» здолала конкурентів із «Зелених штахет» і «Мальти».

Спортивне свято фестивалю відбулося за сприяння управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації і обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Переможців і призерів у кожному виді нагородили кубками, грамотами, медалями та призами.

Фото обласного центру «Спорт для всіх»