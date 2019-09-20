«Бронза» чемпіонату України

Більше тижня в Чорноморську на Одещині тривали баталії чемпіонату України з шахів серед спортсменів із порушенням зору. За нагороди змагань сперечалися 44 прихильники древньої гри із сімнадцяти областей нашої держави і столиці Києва.

Турнір виявився вдалим для єдиного представника тернопільського «Інваспорту», кандидата в майстри Володимира Мельника. Наш земляк завершив виснажливий марафон із рейтингом у 2163 бали і став бронзовим призером чемпіонату.

На фото: під час змагань.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»