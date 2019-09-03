…І про відокремлені підрозділи та філії не забудьте

Умови перебування юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, у відповідних групах платників єдиного податку встановлені пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 298.1.4 пункту 298 статті 298 суб’єкт господарювання, який відповідно до норм Податкового кодексу є платником інших податків і зборів, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці цього підпункту, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV Податкового кодексу. При цьому до нього включається загальна сума доходу, отриманого юридичною особою, з урахуванням доходів відокремлених підрозділів та філій такої особи.

Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку (пункт 299.1 статті 299 Кодексу).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області