Майте на увазі!

Відповідно до підпункту 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 Податкового кодексу України суб’єкт господарювання може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Причому перехід на спрощену систему оподаткування він може здійснити один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в першому абзаці підпункту 298.1.4, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в пункті 291.4 статті 291 Кодексу.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 розділу XIV Кодексу.

При цьому, якщо суб’єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, то при переході на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попередній календарний рік включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результаті провадження господарської діяльності за такий попередній календарний рік.

Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Якщо фізична особа — підприємець протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, не приймав самостійного рішення щодо припинення фізичної особи — підприємця, тобто не скасовував державну реєстрацію, то при заповненні рядка 4 «Відомості про державну реєстрацію протягом календарного року: первинна або повторна» розрахунку ставиться позначка навпроти слова «первинна».

Однак, якщо фізична особа — підприємець протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостійно прийняв рішення про припинення фізичної особи — підприємця, але через деякий час знову зареєструвався як фізична особа — підприємець, тобто всі події відбувалися протягом одного календарного року, то при заповненні рядка 4 «Відомості про державну реєстрацію протягом календарного року: первинна або повторна» розрахунку таким платником податку ставиться позначка навпроти слова «повторна».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області