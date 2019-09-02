Імпортують більше, ніж експортують

У Тернопільській митниці ДФС функціонує 69 зон митного контролю, в яких провели 460 митних оглядів товарів. При оформленні товарів у митному режимі експорт, зокрема, здійснили 59 оглядів, а в митному режимі імпорт — 401.

Упродовж семи місяців 2019 року митники опрацювали і зняли з контролю 8989 документів контролю за переміщенням товарів. Випадків недоставки товарів у митниці призначення не встановили.

У місця доставки прибули 9464 транспортних засоби для митного оформлення товарів (імпортних — 9296, експортних — 168).

Упродовж січня-липня 2019 року, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», тернопільські митники надали суб’єктам звернень 43 адміністративні послуги. Видали дванадцять свідоцтв про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками та пломбами. А 31-му заявнику продовжили строк дії такого свідоцтва.

У зоні діяльності митниці функціонує четверо місць доставки товарів транспортними засобами. Відповідно до вимог статті 329 Митного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 30 червня 2012 року за номером 646 «Про місця доставки товарів транспортними засобами» на територіях місць доставки відповідними рішеннями створені постійні зони митного контролю.

З усіма власниками місць доставки уклали угоди про співробітництво щодо створення належних умов для здійснення митного контролю і митного оформлення товарів та транспортних засобів.

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