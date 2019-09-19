Інтелектуальні баталії

У День фізичної культури і спорту завершилися баталії особистого чемпіонату Тернопільщини з шашок—64 серед спортсменів з інвалідністю. Позмагатися за нагороди турніру до спортивного клубу тернопільського «Інваспорту», який уже давно став другою домівкою для вихованців центру, завітали понад сорок аматорів однієї з найстаріших у світі інтелектуальних ігор із чотирьох спеціалізованих загальноосвітніх навчально-реабілітаційних центрів і благодійного фонду «Карітас».

Усіх їх щиро привітав із днем прихильників здорового способу життя начальник центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин. Не забувши, звісно, побажати, аби в чесній спортивній боротьбі перемога дісталася найсильнішим.

Так воно, зрештою, і сталося. В своїх нозологіях титули переможців вибороли Сергій Карагодін, учасниця чемпіонату світу Лариса Харчук, Степан Кушнір, Мар’яна Хримко, Петро Яськів і Юлія Островська.

На п’єдестал пошани також піднялися Назар Хом’як і Ростислав Паньків, Ольга Бадран і Єлизавета Лях, Руслан Пронозюк і Анатолій Невожай, Софія Фасолько і Ольга Петрук, Василь Горобець і Віталій Воробець, Зоряна Ковалик і Марія Корбецька.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»