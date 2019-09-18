Мета — постійно підвищувати рівень майстерності

Напередодні Дня фізичної культури і спорту в Бахмуті Донецької області визначилися переможці і призери другого, завершального етапу чемпіонату України з легкої атлетики серед спортсменів трьох нозологій інвалідності. За нагороди турніру сперечалися понад півтори сотні прихильників «королеви спорту» з 23-х областей нашої держави і столиці Києва.

Вихованці Тернопільського «Інваспорту», як і зазвичай останнім часом, порадували хорошими результатами. За три змагальні дні восьмеро атлетів, які продемонстрували свою майстерність у різних класах турнірів спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з вадами розумового і фізичного розвитку, поклали до скарбнички збірної області одинадцять золотих, дві срібні і п’ять бронзових медалей. Конкуренти не переставали дивуватися. Адже в неофіційному командному заліку наші земляки вибороли третє місце, поступившись лише збірним Дніпропетровської і Донецької областей.

Найбільший внесок до загального успіху зробили підопічні заслуженого тренера України Івана Салука. Знаний у нашому краї фахівець, до речі, переважно займається зі спортсменами з ураженням опорно-рухового апарату. В своїх класах цієї нозології три золоті медалі завоював майстер спорту Святослав Олійник (спис, диск, ядро), по дві — Ірина Заторська-Іремашвілі (диск, ядро) і Микола Божемський із Денисова Козівського району (спис, ядро). А ще Руслан Худаяров виборов «срібло» (диск) і дві «бронзи» (спис, ядро), Сергій Цитриков — «бронзу» в метанні диска, посівши також четверте місце в штовханні ядра і п’яте — в метанні спису.

Стосовно ж результатів найбільш відомої підопічної Івана Андрійовича, майстра спорту міжнародного класу Ольги Зазуляк, яка змагалася серед жінок із вадами розумового і фізичного розвитку, то завдання-мінімум багаторазова переможниця і призерка всеукраїнських та міжнародних змагань, без сумніву, виконала. В улюблених стрибках у довжину перемогла, а у вирішальному забігу на 100 метрів фінішувала другою.

Однак ні самій спортсменці, ні її наставникові мандрівка до Бахмута задоволення не принесли. Вже під час стартів Ольга відчула настільки різкий біль у спині, що навіть не змогла вийти в сектор для потрійного стрибка. Звісно, що про інцидент відразу дізналися наставники збірної України. З’ясувавши, в чому суть справи, оперативно були змушені позбавити атлетку гарантованого, вважай, місця в національній команді, яка в листопаді візьме участь у перед параолімпійському чемпіонаті світу в Об’єднаних Арабських Еміратах. Адже завершувався термін подання заявки.

Уже після повернення до Тернополя медики діагностували, що в Ольги Зазуляк проблеми із сідничним нервом. І точні строки відновлення вони наразі спрогнозувати не можуть. Тож сезон для талановитої спортсменки неочікувано завершився достроково і залишається хіба побажати Ользі якнайшвидшого одужання.

Повертаючись же до здобутків тернопільців на чемпіонаті України, то не можна не згадати і про успішний виступ в останній із нозологій майстра спорту Руслани Муравської, якою опікується заслужений тренер України Михайло Васірук. Дві золоті медалі 19-річна юніорка виборола в стрибках у висоту і потрійним. А в стрибках у довжину посіла третє місце. Порадував свого наставника Віктора Ворка і Микола Хрупалик — переміг у бігу на 3000 метрів і фінішував третім на вдвічі коротшому відрізку.

Завершуючи ж розповідь про перипетії боротьби на вирішальному етапі чемпіонату України, Іван Салук висловив сподівання, що наступного сезону, окрім Ольги Зазуляк, за місце в збірній України зможуть поборотися ще й Руслана Муравська, Святослав Олійник і Руслан Худаяров.

На фото: тернопільські легкоатлети після завершення чемпіонату України в Бахмуті разом з одним із своїх тренерів Іваном САЛУКОМ.

Фото з архіву Івана САЛУКА