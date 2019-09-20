Надходження ПДВ зросли

Упродовж січня-серпня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Державного бюджету України 758,1 мільйона гривень податку на додану вартість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом фактичні надходження збільшилися на 53,7 мільйона або на 7,6 відсотка.

Середньомісячна сплата впродовж восьми місяців складає 94,8 мільйона гривень — на 6,7 мільйона більше, ніж торік за ці місяці.

У серпні цього року суб’єкти господарювання нашого краю сплатили 114,7 мільйона гривень податку на додану вартість. Тоді як торік у серпні — 102,7 мільйона. Тобто фактичні надходження зросли на 12 мільйонів гривень або на 11,6 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області