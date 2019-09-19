Новий сезон не за горами

У Підгородньому Тернопільського району відбувся відкритий чемпіонат області з літнього біатлону, присвячений Дню фізичної культури і спорту. Дводенні баталії, під час яких визначили найсильніших у крос-спринті зі стрільбою і в гонці на лижеролерах, засвідчили, що вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту доволі успішно готуються до майбутніх стартів у новому зимовому сезоні.

Сказане насамперед стосується лідерів чотирьох вікових груп, в яких і розігрувалися нагороди. В обох дисциплінах не було рівних найстаршим Давидові Драбику з Лановеччини і Богдані Походаловій із Шумщини, їхнім землякам з найстаршої юнацької вікової групи Назарієві Парадовському і Діані Смолій, а також Тетяні Тарасюк і Степанові Матляку з Копичинців, Катерині Дідич із Тернопільського району.

У гонці на лижеролерах доньці відомого біатлонного подружжя Людмили Сагайдак і Василя Тарасюка Тетяні перемогою, щоправда, довелося поділитися зі старшою на рік сестрою Іриною. Адже на фініші обидві показали абсолютно однаковий час за ручним хронометражем. І в цій же віковій групі (не старші п’ятнадцяти років юнаки та дівчата) переміг ще й Владислав Мартина, якому втім суперників не знайшлося.

Не менш цікаво було спостерігати і за стартами наймолодших, яким не більше одинадцяти. Їм ще не під силу сперечатися на рівних із на два роки старшими лідерами молодшої вікової групи. Але п’єдестал пошани початківці, більшість з яких займається під керівництвом заслуженого тренера України Ігоря Починка, вже доволі впевнено підкорюють. У суперечці ж між собою в двох вікових групах (10—11 років, дев’ять і молодші) дві перемоги здобув Костянтин Марценюк (дворазовий срібний призер чемпіонату в молодшій віковій групі), по одній — Діана Гураль, Андрій Сидяга, Анастасія Змарко, Ольга Процик, Владислав Семенов і Марія-Єлизавета Михайлів.

А призерами стали Тарас Тарасюк, Анатолій Дережицький, Аліна Бауер, Роман Дячун, Анастасія Доценко, Олег Стець, Ангеліна Процик. Причому деякі теж відзначилися в обох дисциплінах.

Окрім згаданих Людмили Сагайдак та Ігоря Починка, з юними вихованцями навчального спортивного закладу займаються Назар і Тетяна Бурики та ще двоє ветеранів тренерського корпусу — Іван Стецюк і Василь Кирилюк, які й далі не втомлюються відкривати нові таланти в Лановецькому і Шумському районах.

На фото: старший тренер збірної області Назар БУРИК і ветеран тренерського корпусу, заслужений тренер України Павло КЛОЧКО нагородили лауреатів спринт-кросу в старшій віковій групі; під час спринт-кросу серед наймолодших.

Фото автора і з архіву навчального спортивного закладу