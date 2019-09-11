Платникам відшкодовують ПДВ

Про бажання відшкодувати податок на додану вартість у січні-серпні 2019 року повідомили 142 суб’єкти господарювання Тернопільської області. Заявлена ними сума бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на розрахунковий рахунок склала 459 млн гривень — на 177 мільйонів більше, ніж за аналогічний торішній період.

Станом на початок вересня цього року платникам податків краю повернули з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 462 мільйони гривень податку на додану вартість. Порівняно з аналогічним торішнім періодом це на 180 мільйонів більше. Адже у січні-серпні 2018 року суб’єктам господарювання відшкодували 282 мільйони гривень ПДВ.

Після проведених із початку року перевірок податківці упередили 1,6 мільйона гривень неправомірно заявленого до бюджетного відшкодування ПДВ.

На початок вересня 2019 року загальний залишок невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 107 мільйонів гривень. Зокрема, 91 мільйон перебуває на стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування, 16 мільйонів — на стадії судового та адміністративного розгляду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області