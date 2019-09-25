У Скалаті — велопробіг

Із нагоди Всесвітнього дня туризму, який відзначається в п’ятницю, 27 вересня, в Скалаті Підволочиського району провели велопробіг. Його організаторами стали громадська організація, яка носить назву рідного міста, і комунальний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Участь у ньому взяли як діти, так і дорослі. Мандрівка прихильників здорового способу життя стартувала від місцевого замку, а фінішувала на стадіоні.

Саме там, після завершення велопробігу вулицями древнього міста, відбулися ще змагання на велосипедах, роликах і пені-бордах. Переможців і призерів нагородили призами комунального центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

А після завершення стартів на всіх учасників велопробігу чекав смачний солодкий стіл.

Фото з архіву організаторів