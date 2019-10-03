Аби очі не втомлювалися і спина не боліла

Протягом серпня-вересня цього року в Скалатській об’єднаній територіальній громаді займалися розвантажувальною гімнастикою. Місцевою ініціативою, якій дали назву «Доторкнись до мережі», прихильники здорового способу життя долучилися до реалізації національної стратегії з оздоровчої рухової активності «Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація».

По двадцять людей старшого віку в Колодіївці, Поплавах, Городниці, Магдалівці, Поділлі, Старому Скалаті, Мозолівці і Скалаті з допомогою фахівців обласного та місцевого комунального центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» училися правильно розвантажувати свій організм після роботи з комп’ютером. Учасники ознайомилися з комплексом вправ для розвантаження очей, розвантаження і зміцнення м’язів спини.

Фото з архіву обласного «Спорту для всіх»