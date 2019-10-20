Спорт, Тернопіль

Анонси матчів другого туру Ліги Тернопільщини, які відбудуться 20 жовтня.

20.10.201920.10.2019Автор Вільне Життя
Анонси матчів другого туру Ліги Тернопільщини, які відбудуться 20 жовтня.

Матчі другого туру Ліги Тернопільщини, які відбудуться 20 жовтня.

Група “А”

ФК “В. Глибочок” (Тернопільський р-н) – ФК “Зарубинці” (Збаразький р-н)

20 жовтня. 13.30. В. Глибочок. Сільський стадіон.

Арбітр – Володимир Пиндиківський (Бучач).

 

“Арсенал” (Нагірянка, Чортківський р-н) – “Автодор” (Ланівці)

20 жовтня. 13.00. Нагірянка. Сільський стадіон.

Арбітр – Іван Мандзюк (Зборів).

 

Група “B”

“Говерла” (Дубівці, Тернопільський р-н) – “Галичина” (Чернихівці, Збаразький р-н)

20 жовтня. 14.00. Дубівці. Сільський стадіон.

Арбітр – Олег Когут (Тернопіль).

 

ФК “Ренів” (Зборівський р-н) – “Обрій” (Ланівці)

20 жовтня. 14.00. Ренів. Сільський стадіон.

Арбітр – Олег Чемний (Коропець).

 

Група “C”

ФК “Вікно” (Гусятинський р-н) – ФК “Трибухівці-2” (Бучацький р-н)

20 жовтня. 13.00. Вікно. Сільський стадіон.

Арбітр – Владислав Русанюк (Тернопіль).

 

ФК “Куропатники” (Бережанський р-н) – “Панорама-2” (Присівці, Зборівський р-н)

20 жовтня. 12.00. Куропатники. Сільський стадіон.

Арбітр – Віталій Чорній (Борщів).