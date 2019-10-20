Анонси матчів другого туру Ліги Тернопільщини, які відбудуться 20 жовтня.

Матчі другого туру Ліги Тернопільщини, які відбудуться 20 жовтня.
Група “А”
ФК “В. Глибочок” (Тернопільський р-н) – ФК “Зарубинці” (Збаразький р-н)
20 жовтня. 13.30. В. Глибочок. Сільський стадіон.
Арбітр – Володимир Пиндиківський (Бучач).
“Арсенал” (Нагірянка, Чортківський р-н) – “Автодор” (Ланівці)
20 жовтня. 13.00. Нагірянка. Сільський стадіон.
Арбітр – Іван Мандзюк (Зборів).
Група “B”
“Говерла” (Дубівці, Тернопільський р-н) – “Галичина” (Чернихівці, Збаразький р-н)
20 жовтня. 14.00. Дубівці. Сільський стадіон.
Арбітр – Олег Когут (Тернопіль).
ФК “Ренів” (Зборівський р-н) – “Обрій” (Ланівці)
20 жовтня. 14.00. Ренів. Сільський стадіон.
Арбітр – Олег Чемний (Коропець).
Група “C”
ФК “Вікно” (Гусятинський р-н) – ФК “Трибухівці-2” (Бучацький р-н)
20 жовтня. 13.00. Вікно. Сільський стадіон.
Арбітр – Владислав Русанюк (Тернопіль).
ФК “Куропатники” (Бережанський р-н) – “Панорама-2” (Присівці, Зборівський р-н)
20 жовтня. 12.00. Куропатники. Сільський стадіон.
Арбітр – Віталій Чорній (Борщів).