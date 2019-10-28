До бою, ветерани!

Минулої суботи в Тернополі відбувся відкритий обласний турнір із волейболу серед ветеранів. У спортивному залі палацу спорту «Текстильник» стосунки з’ясували прихильники гри над сіткою віком від сорока років.

Напружені баталії аматорських колективів з обласного центру і Бережан завершилися перемогою гостей із волейбольного клубу «Бережани». Друге місце дісталося «Теренові», третє — «Акордові».

Лауреати нагороджені медалями і грамотами, а чемпіонам дістався ще й кубок обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів