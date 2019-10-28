…І маса задоволення від гри

Наприкінці минулого тижня в спортивному клубі тернопільського центру «Інваспорт» на проспекті Злуки два дні тривали баталії особистого чемпіонату області з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю. Перед початком змагань прихильників малої ракетки щиро привітав начальник центру, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Олег Юзчишин.

У турнірі дівчат не було рівних Тетяні Боднар. У боротьбі за першість вона випередила Ганну Альгайм і Світлану Минзарук із Новосільського обласного спеціального навчально-виховного комплексу.

Натомість представники сильнішої половини людства визначили найсильніших у трьох нозологіях. У суперечці спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату першим фінішував Сергій Перепелиця. За ним — Ігор Фіялка і Едуард Каськів.

Серед спортсменів із вадами розумового та фізичного розвитку Роман Резнік із уже згаданого Новосільського навчально-виховного комплексу на вирішальній стадії довів свою перевагу над Анатолієм Дідиком і Назарієм Бичем із Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. А серед спортсменів із вадами слуху Степан Вертепний випередив Еріка Скринника та Андрія Шевчука.

Утім, усі учасники змагань отримали масу задоволення від гри. Інша справа, що переможцям і призерам дісталися ще й медалі і грамоти.

Фото з архіву «Інваспорту»