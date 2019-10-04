…І на світову першість поїде

Герой червневого чемпіонату Європи з гирьового спорту в командній естафеті, майстер спорту міжнародного класу Василь Середюк із Тернополя поїде і на світову першість, яка на початку листопада відбудеться в Сербії. Нещодавно це з’ясувалося в Хмельницькому, де відбувся чемпіонат України.

Як і в червні в німецькому Штольберзі, підопічний заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького на своєму етапі естафетних баталій за три хвилини класичного поштовху показав найкращий серед усіх учасників результат, зайвий раз підтвердивши своє право захищати честь збірної України і на планетарному форумі. Цікава деталь — у Хмельницькому наш земляк навіть перевершив на два підйоми своє європейське досягнення, штовхнувши дві двопудові гирі за три хвилини 64 рази.

Виступ на чемпіонаті світу, до речі, не буде для Василя новинкою. Торік, нагадаю, наш богатир теж став переможцем європейської першості. На світовій же разом із партнерами по команді виборов у цій дисципліні друге місце.

А в Хмельницькому відзначився ще один підопічний Зіновія Кульчицького, вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Володимир Воловик. У суперечці юніорів у класичному двоєборстві студент Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя став бронзовим призером чемпіонату України в своїй ваговій категорії.

На фото: Василь СЕРЕДЮК після переможного виступу на чемпіонаті Європи в німецькому Штольберзі.

Фото Романа СІПРАВСЬКОГО