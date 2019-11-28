Обласний чемпіонат, шкільна першість

У палаці спорту «Текстильник» відбулися відкриті чемпіонат області і першість Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з гирьового спорту. Дорослі з юнаками помірялися силами в двоєборстві і в естафеті, дівчата — в ривку.

На церемонії урочистого відкриття 63-х учасників привітали начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталій Тріль, директор навчального спортивного закладу Олександр Куриляк і голова обласного осередку Союзу гирьового спорту України Михайло Домінюк.

У командній суперечці дорослих перемогла збірна Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, яку готував до змагань заслужений тренер України Зіновій Кульчицький. Друге місце дісталося гирьовикам Збаразького, третє — Бучацького районів. Їхні молодші колеги також піднялися на п’єдестал пошани. Перемогли, щоправда, підопічні заслуженого тренера України Петра Багрія із Збаража, другими фінішували атлети з Бучацького району, а третіми — вихованці спортивної школи.

В особистому заліку в своїх вагових і вікових категоріях не було рівних Анастасії Герус, Софії Братусь, Олександрові Стаднику, Максимові Пастернаку, Юрієві Кривокульському, Степанові Камінському, Максимові Атаманчуку, Андрієві Тольпі, Андрієві Боднару із Збаразької районної комунальної ДЮСШ, їхнім землякам Володимирові Гуменному і Сергієві Сусю, Марії Луцик із Зборівського, Олександрові Чижевському, Назарієві Лешку, Олександрові Рачеку, Русланові Бойку, Назарові Климчуку з Бучацького районів, Миколі Палиці, Назарієві Гуку з ОДЮСШ і Романові Сіправському з палацу спорту «Текстильник».

Переможці і призери в командному та особистому заліках нагороджені грамотами і медалями.

А. ЯЦИНА.

На фото: команда гирьовиків Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. В нижньому ряду третій зліва — наставник атлетів, заслужений тренер України Зіновій КУЛЬЧИЦЬКИЙ.

Фото з архіву навчального спортивного закладу