Їх силі і витривалості можна позаздрити

Відомі тернопільські гирьовики нещодавно взяли участь у двох престижних стартах. Дві міжнародні федерації провели свої світові першості.

У білоруському Гродно відбувся чемпіонат Всесвітньої федерації гирьового триатлону. Відразу троє наших земляків стали його переможцями. Насамперед варто відзначити Романа Сіправського з Великої Березовиці Тернопільського району. В поштовху протягом п’ятнадцяти хвилин 32-кілограмової гирі однією рукою довгим циклом із довільною зміною рук підопічному заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького не було рівних у суперечці богатирів, чия вага перевищує 95 кілограмів.

Аналогічну вправу, але з 24-кілограмовим снарядом, у попередній ваговій категорії виконував і Роман Баланюк із Збаража. І теж порадував чемпіонським виступом своїх наставників, заслуженого тренера України Петра Багрія і Віталія Гуголя. Відзначилися тезки і в командній естафеті, де разом із партнерами по збірній України теж завоювали титул переможців.

Натомість ще один підопічний Петра Багрія Вадим Карлатян віддав перевагу класичному двоєборству з 24-кілограмовими гирями. У ваговій категорії до 73 кілограмів ніхто із суперників так і не зміг перевершити його результату.

А в польському Лодзі відбувся чемпіонат світу за версією Міжнародної федерації гирьового марафону та напівмарафону. Одним із його тріумфаторів став Ярослав Фотинюк з Озерної Зборівського району. Виконуючи вже згаданий поштовх 24-кілограмової гирі однією рукою довгим циклом із довільною зміною рук, але протягом тридцяти хвилин, у ваговій категорії до 85 кілограмів упевнено здолав усіх конкурентів.

На фото: переможці чемпіонату Всесвітньої федерації гирьового триатлону Вадим КАРЛАТЯН, Роман СІПРАВСЬКИЙ і Роман БАЛАНЮК (зліва направо).

Фото з архіву Романа СІПРАВСЬКОГО