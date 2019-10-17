Іще літні перегони тривають

Протягом трьох днів наприкінці минулого тижня на навчально-спортивній базі в Підгородньому тривали старти відкритої особистої першості Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту з літнього біатлону. Юні стріляючі лижники віком до п’ятнадцяти років із навчального спортивного закладу, ДЮСШ Тернопільського району та обласної організації ФСТ «Динамо» визначили найсильніших у чотирьох вікових групах.

До програми змагань увійшли дуельна стрільба, крос-спринт зі стрільбою, легкоатлетичний крос, здача нормативів із загальнофізичної підготовки і гонка на лижеролерах.

У найстаршій віковій групі найкраще з усіма випробуваннями впоралися Володимир Пасєка із Шумська і Тетяна Тарасюк з Копичинців, які здобули перемоги в двох із трьох визначених для них дисциплін. На верхню сходинку піднялися також Ірина Тарасюк із Копичинців, Євген Капуш із ДЮСШ Тернопільського району і динамівка Катерина Ільницька.

Є вже свої лідери і в суперечці молодших. Тричі став найкращим у наймолодшій віковій групі Олег Сушко із ДЮСШ Тернопільського району, двічі у двох середніх — Степан Матляк із Копичинців, Катерина Дідич, Ольга Процик і динамівець Микола Кожевников. Перемагали також Андрій Ліснічук із Шумська, Анна Чикірда, Діана Фріцька з Копичинців, Костянтин Марценюк, Анатолій Дережицький, Олена Доценко, Христина Штокало, Ксенія Захарчук, Єлизавета Михайлів.

У Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту з юними біатлоністами займаються Ігор Починок, Тетяна Бурик, Людмила Сагайдак, Василь Кирилюк, Іван Стецюк. Вихованців товариства «Динамо» тренує Ірина Меркушина, а ДЮСШ Тернопільського району — Михайло Кручовий, Олег Бунт й Ілля Камоцький.

Фото з архіву організаторів