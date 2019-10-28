Подвійна перемога

У спортклубі тернопільського «Інваспорту» нещодавно визначилися лауреати командного кубка області з шашок-64 серед осіб з інвалідністю. За нагороди змагань сперечалися сім збірних чотирьох загальноосвітніх спеціалізованих навчальних закладів із Тернополя і Теребовлі.

Подвійну перемогу в турнірі відсвяткували юні прихильники древньої гри з Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Не мало собі рівних тріо в складі Дениса Стукала, Олександра Березовського та Ольги Петрук. А другими фінішували Андрій Андрушишин, Сергій Ткачук і Софія Фасолько.

Третє ж місце вибороли Ростислав Паньків, Олександр Рій та Ольга Бадран із Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи I—III ступенів. За ними фінішували дві збірні Теребовлянського навчально-виховного комплексу, команда Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру і третій колектив Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру.

Переможці і призери нагороджені кубками, медалями і грамотами.

Фото з архіву «Інваспорту»