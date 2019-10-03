Порадували наставників

У Луцьку визначилися лауреати Кубка України і всеукраїнських змагань із кікбоксингу ISKA «Ключі Луцького замку». За нагороди обох турнірів сперечалися понад дві з половиною сотні бійців із дев’ятнадцяти областей і Києва.

Честь збірної нашого краю захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і спортивно-оздоровчого клубу «Тернопіль». У розділах лоу-кік і фул-контакт їм удалося завоювати по чотири золоті й срібні медалі та одну бронзову.

У своїй ваговій категорії під час юнацьких баталій в обох розділах не було рівних Романові Воробцеві. А Максим Семенюк і Олександр Папірник стали найкращими в лоу-кіку. До того ж перший із них виборов ще й «срібло» в двобоях із повним контактом. Дві срібні медалі привіз додому Олександр Мітюрьов, одну — Артем Сварян. Відзнаки ж за третє місце удостоївся Антон Чвач.

Непогано виступили і двоє дорослих кікбоксерів. П’яті місця в своїх розділах і вагових категоріях вибороли Ігор Задвірний та Володимир Чулик.

Тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом тренерів спортивної школи Сергія Колесника та Ігоря Кріля. Поїздка спортсменів на змагання відбулася завдяки сприянню управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, спортклубу «Тернопіль» і пивоварні «Опілля».

Фото з архіву навчального спортивного закладу