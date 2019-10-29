Власний приклад — найкраща агітація

Задля сприяння розвитку сучасного олімпійського руху, пропаганди здорового способу життя, популяризації фізичної культури і спорту місцевий осередок Національного олімпійського комітету України в Тернопільській області став активним учасником започаткованого НОК України всеукраїнського проєкту DO like OLYMPIANS. Протягом жовтня громадські активісти побували в чотирьох населених пунктах Тернопільщини не тільки з просвітницькою метою, а й визначили лауреатів зональних стартів обласного етапу надзвичайно популярних дитячих всеукраїнських стартів «Олімпійське лелеченя».

Традиційні змагання школярів, під час яких збірні загальноосвітніх навчальних закладів краю визначали найсильніших за підсумками представлення команд, олімпійської вікторини і комбінованої спортивної естафети, відбулися в Козовій, Скалаті, Ланівцях і Борщеві. Останнього ж дня жовтня стануть відомі фіналісти і від Тернополя.

За підсумками зональних турнірів до фіналу обласного етапу «Олімпійського лелеченяти», який традиційно відбудеться в травні наступного року, вийшли по дві кращі команди.

— Організовані НОК України дитячі всеукраїнські змагання, — переконаний перший заступник голови обласного відділення Віталій Ігнатенко, — відбулися на Тернопільщині, як завжди, в чесній спортивній боротьбі. Під час випробувань на швидкість, спритність, а також найкраще знання історії олімпійського руху школярі продемонстрували неабияку жагу до перемоги. Всім учасникам зональних стартів традиційно дісталися на згадку пам’ятні призи від НОК України.

Доводиться хіба шкодувати, що у випробуваннях не змогли взяти участі юні фізкультурники з Бережанського, Кременецького, Монастириського районів. Чи це не красномовне свідчення, як у цих районах керівники місцевих владних структур ставляться до розвитку фізкультури і спорту серед підростаючого покоління. Особливо ж прикро за місто Чортків. Учні місцевої гімназії імені М. Шашкевича два роки підряд виборювали право змагатися у всеукраїнському фіналі, на передостанньому навіть були серед головних претендентів на перемогу. Оскільки одна і та ж команда, згідно з положенням, не може третій рік підряд виступити у всеукраїнському фіналі, невже не можна було потурбуватися, аби свої сили спробували учні з інших шкіл?

Фото з архіву організаторів