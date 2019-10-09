За кубок асоціації

Наприкінці минулого тижня в Києві визначилися лауреати відкритого кубка Асоціації гирьового спорту України. Свою майстерність продемонстрували дорослі, юніори, жінки і ветерани.

І в усіх турнірах богатирі Тернопільщини завоювали нагороди. Під час суперечки чоловіків у класичному двоєборстві порадував чемпіонським титулом підопічний Зіновія Кульчицького Василь Середюк, який напередодні під час чемпіонату України знову виборов право виступити на світовій першості в командній естафеті. Досвідчений атлет змагався у ваговій категорії понад 95 кілограмів.

Аналогічного успіху у вправі за довгим циклом домігся і Роман Баланюк, який у Збаразькій ДЮСШ тренується під керівництвом Віталія Гуголя і Петра Багрія. З тією хіба різницею, що вік дозволив йому стати найкращим у своїй ваговій категорії ще й серед юніорів.

Старти молодших у двоєборстві принесли також перемогу вихованцеві Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, студентові Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя Володимирові Воловику, який також займається під керівництвом Зіновія Кульчицького. А ще один підопічний Петра Багрія Вадим Карлатян фінішував третім. Як і Соломія Євсюкова в змаганнях із жіночого ривка. З дівчиною, до речі, займається Роман Сіправський.

Стосовно ж баталій ветеранів, то знову їх завершив на свою користь невтомний Петро Багрій, ставши найкращим у своїх віковій і ваговій категоріях у вправі за довгим циклом. А Ярослав Фотинюк з Озерної Зборівського району відзначився в напівмарафоні — поштовху однієї гирі довгим циклом із довільною зміною рук. У своїй ваговій категорії виборов друге місце.

На завершення ж — тріумф тернопільських богатирів у командній естафеті. В цій дисципліні не було рівних Петрові Багрію, Володимирові Воловику і Василеві Середюку.

У командній суперечці 23-х збірних наші земляки завоювали друге місце, поступившись тільки львів’янам. Усього ж у кубкових перегонах узяли участь понад 170 богатирів.

На фото: гирьовики з Тернопільщини після завершення змагань; кубок за друге місце — в руках заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Петра БАГРІЯ.

Фото Романа СІПРАВСЬКОГО