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Закон, який позбавляє нардепів виплат за прогули

26.10.201926.10.2019Автор Вільне Життя
Закон, який позбавляє нардепів виплат за прогули

Президент Володимир Зеленський підписав та повернув у парламент закон, згідно з яким народні депутати позбавляються права на фінансове забезпечення у разі пропуску без поважних причин засідань Ради.

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, законопроект №1035-2 про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради України у п’ятницю, 25 жовтня повернуто з підписом глави держави. Відшкодування нардепу витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, припиняється, якщо він без поважних причин протягом місяця пропустив понад 30% голосувань на пленарних засіданнях або пропустив понад 50% засідань свого комітету Верховної Ради.